Форвард «Ак Барса» о поражении на турнире в Нур-Султане: Турнир получился полезным для команды

(Казань, 11 августа, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Канадский нападающий казанского «Ак Барса» Джастин Азеведо прокомментировал матч с «Автомобилистом» (3:4 Б) и дал оценку игре казанцев на предсезонном турнире на Кубок Президента Казахстана, передает клубная пресс-служба.

Азеведо отметил прогресс в игре команды по ходу турнира. «Я считаю, что по ходу турнира мы становились лучше как команда. Стартовали плохо, сыграли первый явно не так, как хотелось. А сегодня работали очень хорошо, подправить нужно только маленькие детали, вряд ли стоит сильно переживать из-за итогового результата, играли мы неплохо. По-моему, турнир получился отличный, полезным для команды. Мы прибавляли с каждым матчем, надеюсь, сможем сохранить такой темп и в сезоне», — сказал Азеведо.

Канадцу понравилась игра с «Автомобилистом», но о своем голе он выразился предельно скромно: «Да, игра была быстрой, равной, многое зависело от спецбригад, обе команды имели шансы для победы. Мой гол? Вообще я уже ехал на смену, просто шайба попала в ногу, поэтому побежал дальше. Передо мной был защитник, я понял, что ближний угол будет открыт, поэтому зажмурился и бросил — шайба зашла».

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