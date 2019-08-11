На День физкультурника в Нурлатском районе открыли новую спортивную площадку

(Казань, 11 августа, «Татар-информ»). Вчера в рамках празднования Дня физкультурника в микрорайоне «Северный города» Нурлата, на территории городской школы № 9, открылась новая универсальная спортивная площадка. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

С этим событием жителей поздравил глава Нурлатского района Алмаз Ахметшин, который вручил почетные грамоты отличившимся спортсменам и тренерам района.

«В этот же день на спортплощадке прошли первые соревнования по футболу среди детских команд», — говорится в сообщении.

Новый спортивный объект представляет собой площадку для игры в мини-футбол с искусственным покрытием и имеет ограждения между спортивными зонами, а также оборудование искусственного освещения для занятий физкультурой и спортом в темное время суток.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что новая спортплощадка появилась в Набережных Челнах.

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