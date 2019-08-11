Айдар Метшин поздравил нижнекамцев с Днем строителя

(Казань, 11 августа, «Татар-информ»). Мэр Нижнекамска Айдар Метшин поздравил работников и ветеранов строительного комплекса с Днем строителя. Об этом сообщается на сайте Нижнекамского муниципального района.

«На протяжении всей своей истории строителям Нижнекамска приходится решать ответственные и масштабные задачи — от создания современного качественного жилого фонда и социально-культурных объектов до сооружения крупных предприятий», — сказал Айдар Метшин.

По его словам, за каждым строительным проектом — домом, школой, детским садом, парком, промышленным объектом — стоят трудолюбивые и преданные своему делу люди.

«Именно благодаря вам наш город, наши сельские поселения становятся с каждым годом все краше, комфортнее и уютнее», — подчеркнул мэр Нижнекамска.

Особые слова благодарности он выразил первостроителям Нижнекамска, ветеранам отрасли: «Вашими руками выстроен наш город, вы заложили основу будущего роста и процветания Нижнекамска, передали молодежи лучшие профессиональные традиции и показали, как нужно трудиться, чтобы добиваться самых высоких результатов!»

Айдар Метшин поблагодарил строителей за мастерство и профессионализм, за большую созидательную работу, пожелал крепкого здоровья, семейного благополучия, добра и удачи.

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