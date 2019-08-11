Татар-информ

11 августа 2019, 12:01

Общество

Менделеевск встретил флаг WorldSkills в День города

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Общество

Менделеевск встретил флаг WorldSkills в День города

Фото: ИЦ Менделеевск

Следующим эстафету примет Тетюшский район Татарстана.

(Казань, 11 августа, «Татар-информ»). Сегодня, в 52-ю годовщину со дня образования, Менделеевск стал участником республиканской эстафеты передачи флага мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019, сообщает ИЦ Менделеевск.

Представителей оргкомитета чемпионата встретили на площади Дворца культуры им. Сергея Гассара руководство района, рабочие предприятий, активная молодежь города. 

Флаг от символов чемпионата рабочих профессий — Алтына и Алмаза — приняли глава района Валерий Чершинцев, заместитель председателя Госкомитета РТ по туризму Лиана Саетова. 

«Принимать эстафету мирового масштаба в знаменательный праздник — в День города − это огромная честь для Менделеевска. Рабочие профессии востребованы. Они − наше будущее», — сказал глава района Валерий Чершинцев. 

Следующим эстафету примет Тетюшский район Татарстана. Конечной точкой станет Казань, где пройдет церемония открытия чемпионата мира WorldSkills Kazan 2019. Чемпионат пройдет с 22 по 27 августа этого года.

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