Около 150 жертвенных животных забили в Елабуге на Курбан-байрам

(Елабуга, 11 августа, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Праздничный намаз Курбан-байрама прошел сегодня во всех мечетях Елабуги и Елабужского района. В соборной мечети Елабуги от имени главы района всех мусульман поздравил и. о. руководителя райисполкома Ленар Нургаянов, пожелав всем семьям мира, добра и достатка.

В главной мечети города на праздничный намаз елабужане собрались уже в половине пятого утра. «Курбан-байрам — один из главных мусульманских праздников, который символизирует торжество духа и нравственную чистоту. Он учит нас уважать старших, помогать нуждающимся, воспитывать детей в духе добра и благочестия», — обратился к верующим Ленар Нургаянов.

Всего в соборную мечеть пришли около 600 верующих мусульман. Среди них было и немало молодых елабужан, которые пришли семьями. Праздничный вагаз прочитал имам-мухтасиб Елабужского района Халим хазрат Шамсутдинов.

«В мечети сегодня очень много верующих, несмотря на то, что служба началась очень рано и шел дождь, люди пришли на праздную молитву. Это не может не радовать. Сегодня же на территории мечети состоялся обряд жертвоприношения, также в Курбан-байрам принято приглашать гостей, помогать нуждающимся, дарить подарки друг другу. Пусть Всевышний примет все наши благие деяния. Всех мусульман поздравляю с праздником!» — отметил Халим хазрат Шамсутдинов.

Жертвоприношение проводилось в специально отведенном месте на территории соборной мечети. Это единственная мечеть в городе, где разрешается проводить этот старинный обряд. Всего его совершили 150 человек, а некоторые жители частных подворий жертвоприношение провели в своих дворах.

Талгат Ахнапов вместе с родными жертвоприношение совершил на территории соборной мечети. «Сегодня очень волнительный для нас день. К сожалению, не каждый год удавалось приносить жертвоприношение, а в этом году, слава Аллаху, это удалось. Спасибо представителям мечети, которые все хорошо организовали, очень удобно, очень хорошая площадка. С праздником всех мусульман! Будем сегодня угощать бараниной всех родственников и друзей», — поделился елабужанин.

По данным мухтасибата района, в этом году цена одного животного варьируется от 7 тысяч рублей и выше. Празднование Курбан-байрама в Елабуге продолжится семейным праздником, который пройдет на территории соборной мечети.

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