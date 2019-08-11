(Казань, 11 августа, «Татар-информ»). В Набережных Челнах пропала женщина с годовалым ребенком. Поисками занимаются полицейские и поисковая группа «Василиса», сообщают в социальных сетях.

«Разыскивается без вести пропавшая 35-летняя Ильвира Антипова, которая 16 июля вечером ушла из дома в садовом товариществе "Союз Н" в неизвестном направлении и не вернулась. Женщина забрала с собой годовалого ребенка», – говорится в сообщении.

На вид пропавшей около 35 - 40 лет, худощавого телосложения, рост около 170 сантиметров, карие глаза, темно-коричневые волосы.

У женщины татуировки на плече в виде листьев и надпись на пояснице. Одета она была в светлую футболку, синие джинсы и белые кроссовки.

Представители поисковой группы «Василиса» просят всех, кто обладает какой-либо информацией об этой женщине сообщить в полицию по телефонам 02 и 8 (927) 412 69 99 или в штаб группы по телефону 8 (917) 915 86 85.

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