После Автограда флаг WorldSkills примут Тетюшский и Высокогорский районы РТ

(Казань, 11 августа, «Татар-информ»). Вчера в Набережных Челнах во время празднования в центре города Дня строителя замминистра образования РТ Станислав Андреев передал мэру Автограда Наилю Магдееву флаг WorldSkills. Об этом пишут «Челнинские известия».

«После Челнов стяг отправился в Тетюшский и Высокогорский районы Татарстана», — говорится в сообщении.

Как отметил Станислав Андреев, знаменательно, что прибытие в Набережные Челны флага WorldSkills совпало с днем, когда в городе чествуют одну из самых созидательных рабочих профессий — строителей.

«Считанные дни остались до чемпионата WorldSkills, приглашаю всех вас в Казань посетить его и поболеть за нашу национальную сборную», — обратился замминистра образования РТ к челнинцам.

Челнинские строители совершили круг почета вместе с флагом вокруг майдана.

Конечным пунктом путешествия символа мирового чемпионата по профмастерству станет церемония открытия соревнований в Казани, которая состоится 22 августа на стадионе «Казань Арена».

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