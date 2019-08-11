Татар-информ

11 августа 2019, 09:17

Духовная жизнь

В канун Курбан-байрама фонд «Закят» провел в Казани благотворительный ифтар

Рекомендуем

Духовная жизнь

В канун Курбан-байрама фонд «Закят» провел в Казани благотворительный ифтар

Ифтар проходил в мечети поселка Аметьево, куда были приглашены 200 гостей.

(Казань, 11 августа, «Татар-информ»). Вчера, в канун великого праздника Курбан-байрам, благотворительный фонд «Закят» провел в Казани благотворительный ифтар, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

«Вечернее разговение посетили малоимущие, многодетные семьи и семьи, воспитывающие детей с особенностями», — говорится в сообщении.

Ифтар проходил в мечети поселка Аметьево, куда были приглашены 200 гостей.

Подопечные фонда вместе с семьями отметили этот важный день в году, послушали короткий вагаз о Курбан-байраме, угостились шурпой и пловом. В конце трапезы маленьким посетителям мечети раздали сладкие подарки. 

Ифтар завершил череду предпраздничных акций Благотворительного фонда «Закят». Так, в преддверии праздника прошли 3 благотворительных обеда, собраны средства в пользу тяжелобольного ребенка и заявки на заклание жертвенных животных для нуждающихся. С началом Курбан-Байрама фонд планирует раздать 5 т мяса курбан 1000 малоимущим семьям и 10 социальным учреждениям.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Муфтий РТ в честь Курбан-байрама подарил Минниханову экземпляр татарского перевода смыслов Корана
Новости дня
10:08
На Дне строителя Набережные Челны приняли флаг Worldskills

Символ чемпионата мира по профессиональному мастерству въехал на майдан на спортивном грузовике команды «КАМАЗ-мастер».

09:43
Главный тренер «Краснодара» о победе над «Рубином»: «Первый тайм был качественным»

Матч «Краснодара» на домашней площадке против казанского «Рубина» закончился со счетом 1:0.

09:17
В канун Курбан-байрама фонд «Закят» провел в Казани благотворительный ифтар

Ифтар проходил в мечети поселка Аметьево, куда были приглашены 200 гостей.

08:01
На конкурсе чтецов менделеевцы в стихах воспели красоту Татарстана

Конкурс «Мой любимый город» прошел в рамках празднования Дня города.

07:58
Муфтий РТ в честь Курбан-байрама подарил Минниханову экземпляр татарского перевода смыслов Корана

Положительные заключения о тексте перевода священных текстов получены от муфтиев, авторов иных тафсиров, ученых-лингвистов, исламоведов.

07:32
Жители Казани дали новорожденным имена Эллада, Ария и Евсей

За прошедшую неделю в столице Татарстана родились 427 детей.

07:06
Минниханов принял участие в праздничной молитве, посвящённой Курбан-байраму

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин рассказал о глубинном смысле обряда жертвоприношения и о семейных ценностях.

06:17
Муфтий Татарстана рассказал о семейных ценностях на празднике Курбан-байрам

В праздничном намазе принял участие Президент Татарстана Рустам Минниханов.

06:00
Рустам Минниханов поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

Курбан-байрам – это время духовного искупления, братского единения и благих свершений, отметил Президент РТ.

05:40
Гнездо солнечных орлов высотой два метра обнаружили в Закамье

В целом по Европе численность популяции солнечных орлов, иначе именуемых могильниками, не превышает 950 пар.

04:47
В День физкультурника в Альметьевске прошли соревнования по гандболу, шахматам и конкуру

Праздник объединил множество видов спорта и собрал более 2 тыс. горожан и гостей Альметьевска.

03:58
В Менделеевске появилось новое мини-футбольное поле

Сразу после открытия площадка приняла первые соревнования.

02:50
В обновлённом после капремонта детсаде Набережных Челнов открылись четыре ясельные группы

В дошкольном учреждении заменили кровлю, внутренние коммуникации, систему водоснабжения, окна и двери, обновили дизайн групп.

01:33
Реабилитационная служба Нижнекамска отметила пятилетний юбилей

Пациентов заново учат ходить и работать, с ними занимаются врачи-специалисты.

00:57
Леса Татарстана вошли в топ-10 самых грибных мест в России этим летом

Свои голоса за республику отдали 3,7% грибников

10.08 23:54
Эстафета флага WorldSkills побывала в Менделеевске

Делегация из Казани посетила завод «Аммоний» и парк «Ушковские острова».

10.08 22:58
В Автограде на День строителя школе подарили универсальную спортплощадку

В этом году Набережные Челны получили 13,9 млн рублей на строительство шести универсальных спортплощадок и установку тренажеров.

10.08 21:14
Большинство не помогло: «Рубин» проиграл в Краснодаре

В следующем туре 18 августа «Рубин» сыграет дома с тульским «Арсеналом».

10.08 20:24
Татарстанец Никита Шлейхер стал двукратным чемпионом Европы по прыжкам в воду

Спортсмен взял «золото» в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина.

10.08 19:40
Казанский отряд спецназа Росгвардии «Барс» отметил 75-летний юбилей воинской части

Отряд «Барс» достойно продолжает заложенные предшественниками традиции

10.08 18:20
В Курбан-байрам автобусы в Набережных Челнах начнут ходить с 4 часов утра

Общественный транспорт Казани в день 'Ид аль-Адха будет работать с 3 часов.

10.08 17:06
Ольга Павлова: «Фанфары Казани» по праву считаются одной из визитных карточек Казани

Депутат Госдумы приняла участие в открытии фестиваля.

10.08 16:06
Татарстанские ученые осудили планы калужского губернатора признать Стояние на Угре памятной датой

Исследователи утверждают, что увековечивание данного события не выдерживает критики с научной точки зрения.

10.08 15:48
Фестиваль уличного кино собрал в Набережных Челнах около тысячи зрителей

В показанных на мероприятии короткометражках сыграли такие звезды, как Алексей Серебряков, Сергей Бурунов, Павел Деревянко и другие.

10.08 15:12
«Нефтехимик» занял последнее место на турнире в Казахстане

Уфимцы взяли верх над нижнекамцами в серии буллитов.

События