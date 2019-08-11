В канун Курбан-байрама фонд «Закят» провел в Казани благотворительный ифтар

(Казань, 11 августа, «Татар-информ»). Вчера, в канун великого праздника Курбан-байрам, благотворительный фонд «Закят» провел в Казани благотворительный ифтар, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

«Вечернее разговение посетили малоимущие, многодетные семьи и семьи, воспитывающие детей с особенностями», — говорится в сообщении.

Ифтар проходил в мечети поселка Аметьево, куда были приглашены 200 гостей.

Подопечные фонда вместе с семьями отметили этот важный день в году, послушали короткий вагаз о Курбан-байраме, угостились шурпой и пловом. В конце трапезы маленьким посетителям мечети раздали сладкие подарки.

Ифтар завершил череду предпраздничных акций Благотворительного фонда «Закят». Так, в преддверии праздника прошли 3 благотворительных обеда, собраны средства в пользу тяжелобольного ребенка и заявки на заклание жертвенных животных для нуждающихся. С началом Курбан-Байрама фонд планирует раздать 5 т мяса курбан 1000 малоимущим семьям и 10 социальным учреждениям.

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