Муфтий РТ в честь Курбан-байрама подарил Минниханову экземпляр татарского перевода смыслов Корана

(Казань, 11 августа, «Татар-информ»). Глава мусульман Татарстана Камиль хазрат Самигуллин в честь праздника Курбан-байрам преподнес Президенту РТ Рустаму Минниханову памятный подарок – перевод смыслов Корана на татарском языке, изданный Духовным управлением мусульман РТ в Издательском доме «Хузур». Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Татарстана.

«Фундаментальный труд является первым в истории ДУМ РТ собственным переводом смыслов Корана, который будет издан в рамках Года толкования Корана в Татарстане. Как сообщает пресс-служба ДУМ Татарстана, при подготовке издания были использованы тафсиры на татарском и старотатарском языках», - отметили в пресс-службе.

Отличительная особенность перевода смыслов Корана заключается в точной передаче текста на татарском языке, что позволило максимально близко воспроизвести синтаксическую конструкцию и лексический состав подлинника и исключить возможности для кривотолков. Для удобства читателей в книге содержатся комментарии, обособленные скобками от дословного перевода.

Положительные заключения о тексте перевода смыслов Корана от ДУМ РТ получены от муфтиев, авторов иных тафсиров, ученых-лингвистов, литературоведов, исламоведов, духовных управлений мусульман и общественных организаций Татарстана и России.

Сегодня во всех мечетях Татарстана прошел праздничный намаз Курбан-байрама. Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в праздничной молитве в Галеевской мечети Казани. На мероприятии также присутствовали Руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров и заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель национального совета «Милли Шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.



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