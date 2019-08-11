Минниханов принял участие в праздничной молитве, посвящённой Курбан-байраму

(Казань, 11 августа, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в праздничной молитве, которая прошла сегодня в Галеевской мечети Казани по случаю Курбан-байрама. На мероприятии также присутствовали Руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров и заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель национального совета «Милли Шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

«Праздничный намаз провел муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин. Перед началом традиционной проповеди он зачитал поздравления от имени Президента России Владимира Путина и Президента Татарстана Рустама Минниханова», - отметили в пресс-службе.

В своей проповеди муфтий Татарстана рассказал историю возникновения праздника Курбан-байрам. Он напомнил о великом испытании пророка Ибрагима, который во имя веры был готов отдать жизнь собственного сына. Но Аллах смилостивился и жертва была заменена бараном.

Муфтий РТ рассказал о глубинном смысле обряда жертвоприношения. Также Камиль хазрат Самигуллин затронул тему семейных ценностей, воспитания детей и заботы о близких. После этого в мечети состоялась праздничная молитва.



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