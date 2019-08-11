Татар-информ

11 августа 2019, 06:17

Официальная хроника

Муфтий Татарстана рассказал о семейных ценностях на празднике Курбан-байрам

Официальная хроника

Муфтий Татарстана рассказал о семейных ценностях на празднике Курбан-байрам

В праздничном намазе принял участие Президент Татарстана Рустам Минниханов.

(Казань, 11 августа, «Татар-информ»). Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин на празничной молитве Гает-намаз в честь праздника жертвоприношения Курбан-байрам рассказал о семейных ценностях, об обязанности родителей перед детьми, и детей перед родителями.

Муфтий перед проповедью прочитал поздравления официальных лиц. Президент России Владимир Путин, искренне поздравив мусульман с праздником, отметил значение ислама в объединении общества. В поздравлении говорится, что мусульмане принимают участие в сохранении богатого наследия страны. Муфтий прочитал и поздравление Президента Татарстана.

Далее Камиль хазрат Самигуллин напомнил историю праздника. У пророка Ибрахима не было детей и только в пожилом возрасте у него родился сын Исмаил. Аллах повелел Ибрахиму принести в жертву сына. Пророк, будучи набожным человеком, принял этот призыв. «Всевышнему нужны не человеческие жертву, а наша преданность, поэтому он повелел Ибрахиму поменять Исмаила жертвенным животным», - рассказал муфтий.

Большая часть проповеди была посвящена семейным ценностям. «Если в семье мы будем думать только о себе, будет ли добро? Настоящая любовь - это когда человек, забывая о себе, получает удовольствие от того, что делает добро другому. Если дети не получают удовольствие, делая добро родителям, а муж - жене, жена - мужу, в семье начинаются ссоры. Нельзя получить семейный уют, не поделившись теплом с любимым человеком», - отметил муфтий.

Далее он рассказал о любви к детям. «Если задаешь вопрос людям, любите ли вы своих детей, все скажут да, но многие тратят свою жизнь на зарабатывание денег. Родители, не задумываясь, отдают детей законам Интернета и улицы. Если хочешь в пожилом возрасте жить счастливо, удели внимание детям. Самый большой подарок, который родители могут подарить детям - воспитание», - пояснил Камиль хазрат Самигуллин.

Муфтий напомнил, что в свою очередь у детей есть 10 обязанностей перед родителями, в том числе кормить, одевать, помогать, слушаться. Муфтий напомнил, что дети не должны повышать на родителей голос, называть их по имени, бежать впереди них.

В конце проповеди муфтий рассказал о том, для чего нужен Курбан-байрам. «Всевышный не нуждается в наших жертвоприношениях. Мы этим жертвоприношением показываем свою преданность, что мы готовы поделиться своим имуществом. Когда люди делятся своим богатством с неимущими, в обществе исчезают различия, нуждающиеся начинают молиться за богатых, чтобы имущество у них множилось», ­­- сказал он.

Муфтий поздравил всех мусульман с праздником. «Пусть никогда не прольется человеческая кровь, прольется только кровь жертвенных животных. Уважаемые мусульмане, пусть Всевышний примет наши молитвы, наши жертвоприношения, все наши добрые дела. Пусть каждый из нас услышит благодарность от родителей», - сказал он.

После проповеди мусульмане во главе с Камилем хазратом Самигуллиным прочитали праздничный намаз, в котором принял участие Президент Татарстана Рустам Минниханов.

 

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