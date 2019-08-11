На Дне строителя Набережные Челны приняли флаг Worldskills

(Набережные Челны, 11 августа, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Вчера в Набережных Челнах масштабно отметили День строителя. Кульминационным моментом стала передача Автограду флага Worldskills.

В торжествах приняли участие депутат Государственной Думы РФ Альфия Когогина, заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Юрий Аляшев, мэр Набережных Челнов Наили Магдеев и другие.

Праздник традиционно начался с возложения цветов к основоположнику строительной отрасли Набережных Челнов Евгению Батенчуку. Его бюст установлен на площади, которая носит его имя.

Вторая часть праздника прошла на майдане парка Прибрежный. Она началась с парада ветеранов строительной отрасли. Историческая тема была продолжена в театрализованном представлении. В нем силами творческих коллективов была показана постановка о том, как десятки лет назад со всех концов страны приезжали комсомольцы, чтобы построить «белый город — цветок из камня».

С приветственным словом к собравшимся обратилась депутат Государственной Думы РФ Альфия Когогина. «Я дочь и внучка строителей и не понаслышке знаю об этой благородной профессии. Низкий поклон всем, кто выбрал строительство своим призванием!» — сказала она.

Глава Автограда Наиль Магдеев в своем выступлении подчеркнул: «История Набережных Челнов — это история величайшей стройки современности. Трудовой подвиг тех, кто стоял у истоков строительства Нижнекамской ГЭС, КАМАЗа и белокаменного города, золотыми буквами вписан в летопись страны. Наших ветеранов мы с уважением называем первопроходцами, отдавая дань уважения за их вклад в нынешнее общественное благополучие».

Кульминацией Дня строителя стала церемония передачи флага WorldSkills Набережным Челнам. Символ чемпионата мира по профессиональному мастерству въехал на майдан на спортивном грузовике команды «КАМАЗ-мастер».

Праздник завершился концертом, в котором приняли участие звезды татарской эстрады: Ландыш Нигматзянова, Ильмира Нагимова, Ризат и Зинира Рамазановы и другие. Ожидаемым подарком для собравшихся стало выступление хора Турецкого. Особый восторг зрителей вызвало исполнение вокальным коллективом песни «Туган тел». Порадовал и известный исполнитель в стиле хип-хоп Feduk. Несмотря на то, что пару раз за вечер погода резко портилась и собравшихся накрывал обильный ливень, никто не разошелся. Молодежь продолжала подпевать певцу: «Мне кажется везде твоя улыбка!».

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