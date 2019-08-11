На конкурсе чтецов менделеевцы в стихах воспели красоту Татарстана

(Казань, 11 августа, «Татар-информ»). В Менделеевске в парке «Ушковские острова» прошел конкурс чтецов «Мой любимый город», сообщает ИЦ «Менделеевск».

Участники мероприятия читали не только известные произведения, но и свои собственные стихи. Конкурс был приурочен ко Дню города.

«Когда объявили конкурс, я сразу решил в нем принять участие. Стихотворение нашёл в интернете, правда, автора не знаю. Но это не меняет моего отношения к родному Татарстану. Я очень люблю свой город и республику», — рассказал один из конкурсантов — ученик школы № 1 Ярослав.

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