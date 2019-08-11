В День физкультурника в Альметьевске прошли соревнования по гандболу, шахматам и конкуру

(Казань, 11 августа, «Татар-информ»). В День физкультурника в Альметьевске прошел общегородской спортивный фестиваль «Я выбираю спорт», сообщает пресс-служба Минспорта Татарстана.

Праздник объединил множество видов спорта и собрал более 2 тыс. горожан и гостей Альметьевска.

На празднике отличившимся спортсменам и работникам этой сферы вручили награды Минспорта РТ и исполкома Альметьевского района. Награждали их депутат Госсовета РТ Марат Галеев и замминистра спорта РТ Айрат Ахмеров.

На универсальной площадке прошли соревнования по шахматам, тяжелой атлетике, теннису, бадминдтону, эстафеты «Самый быстрый» и «Самая спортивная семья района», открытое первенство ПАО «Татнефть» по конкуру и другие старты.

Кроме того, для зрителей выступили творческие коллективы Альметьевска, а в конце дня среди всех гостей праздника разыграли призы.

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