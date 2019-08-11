Татар-информ

11 августа 2019, 04:47

Спорт

В День физкультурника в Альметьевске прошли соревнования по гандболу, шахматам и конкуру

Рекомендуем

Спорт

В День физкультурника в Альметьевске прошли соревнования по гандболу, шахматам и конкуру

Праздник объединил множество видов спорта и собрал более 2 тыс. горожан и гостей Альметьевска.

(Казань, 11 августа, «Татар-информ»). В День физкультурника в Альметьевске прошел общегородской спортивный фестиваль «Я выбираю спорт», сообщает пресс-служба Минспорта Татарстана.

Праздник объединил множество видов спорта и собрал более 2 тыс. горожан и гостей Альметьевска.

На празднике отличившимся спортсменам и работникам этой сферы вручили награды Минспорта РТ и исполкома Альметьевского района. Награждали их депутат Госсовета РТ Марат Галеев и замминистра спорта РТ Айрат Ахмеров.

На универсальной площадке прошли соревнования по шахматам, тяжелой атлетике, теннису, бадминдтону, эстафеты «Самый быстрый» и «Самая спортивная семья района», открытое первенство ПАО «Татнефть» по конкуру и другие старты.

Кроме того, для зрителей выступили творческие коллективы Альметьевска, а в конце дня среди всех гостей праздника разыграли призы.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Большинство не помогло: «Рубин» проиграл в Краснодаре
Новости дня
04:47
В День физкультурника в Альметьевске прошли соревнования по гандболу, шахматам и конкуру

Праздник объединил множество видов спорта и собрал более 2 тыс. горожан и гостей Альметьевска.

03:58
В Менделеевске появилось новое мини-футбольное поле

Сразу после открытия площадка приняла первые соревнования.

02:50
В обновлённом после капремонта детсаде Набережных Челнов открылись четыре ясельные группы

В дошкольном учреждении заменили кровлю, внутренние коммуникации, систему водоснабжения, окна и двери, обновили дизайн групп.

01:33
Реабилитационная служба Нижнекамска отметила пятилетний юбилей

Пациентов заново учат ходить и работать, с ними занимаются врачи-специалисты.

00:57
Леса Татарстана вошли в топ-10 самых грибных мест в России этим летом

Свои голоса за республику отдали 3,7% грибников

10.08 23:54
Эстафета флага WorldSkills побывала в Менделеевске

Делегация из Казани посетила завод «Аммоний» и парк «Ушковские острова».

10.08 22:58
В Автограде на День строителя школе подарили универсальную спортплощадку

В этом году Набережные Челны получили 13,9 млн рублей на строительство шести универсальных спортплощадок и установку тренажеров.

10.08 21:14
Большинство не помогло: «Рубин» проиграл в Краснодаре

В следующем туре 18 августа «Рубин» сыграет дома с тульским «Арсеналом».

10.08 20:24
Татарстанец Никита Шлейхер стал двукратным чемпионом Европы по прыжкам в воду

Спортсмен взял «золото» в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина.

10.08 19:40
Казанский отряд спецназа Росгвардии «Барс» отметил 75-летний юбилей воинской части

Отряд «Барс» достойно продолжает заложенные предшественниками традиции

10.08 18:20
В Курбан-байрам автобусы в Набережных Челнах начнут ходить с 4 часов утра

Общественный транспорт Казани в день 'Ид аль-Адха будет работать с 3 часов.

10.08 17:06
Ольга Павлова: «Фанфары Казани» по праву считаются одной из визитных карточек Казани

Депутат Госдумы приняла участие в открытии фестиваля.

10.08 16:06
Татарстанские ученые осудили планы калужского губернатора признать Стояние на Угре памятной датой

Исследователи утверждают, что увековечивание данного события не выдерживает критики с научной точки зрения.

10.08 15:48
Фестиваль уличного кино собрал в Набережных Челнах около тысячи зрителей

В показанных на мероприятии короткометражках сыграли такие звезды, как Алексей Серебряков, Сергей Бурунов, Павел Деревянко и другие.

10.08 15:12
«Нефтехимик» занял последнее место на турнире в Казахстане

Уфимцы взяли верх над нижнекамцами в серии буллитов.

10.08 14:58
Минздрав РФ назвал регионы, где больше всего людей страдает ожирением
10.08 14:38
«Выйти из тени»: в Казани впервые проходит Фестиваль самозанятых

Свою продукцию и услуги в течение двух дней на фестивале представят около 140 самозанятых.

10.08 14:20
На Татарстан вновь обрушатся сильные дожди, грозы и порывистый ветер

В дневные часы температура воздуха по республике составит от 14 до 19 градусов тепла.

10.08 14:08
В Автограде из-за Дня строителя и Камского полумарафона перекроют проспект Хасана Туфана

Власти города советуют автомобилистам заранее обдумать объездные маршруты.

10.08 13:41
Полицейские Казани задержали автомойщика, который взял авто клиента покататься и устроил ДТП

На время следствия 26-летний мужчина будет находиться под подпиской о невыезде.

10.08 13:32
Ольга Павлова поздравила с Днем физкультурника представителей спортивной общественности РФ

Парламентарий направила поздравления Алексею Власенко, Владимиру Сальникову и Татьяне Покровской.

10.08 13:24
Чемпион Универсиады по плаванию: Горжусь, что представляю именно Татарстан

Григорий Тарасевич завоевал на Универсиаде в Неаполе три награды – золотую, серебряную и бронзовую.

10.08 13:04
Чемпионка мира по пауэрлифтингу: С физической точки зрения я смогу поднять Рустама Минниханова

Айгуль Ситдикова поделилась впечатлениями от вручения ей благодарности Президента Татарстана.

10.08 12:58
В Казанском Кремле состоялось чествование спортсменов по случаю Дня физкультурника

Рустам Минниханов вручил награды 16 тренерам и 22 спортсменам.

10.08 12:57
Четыре человека пострадали в результате лобового столкновения двух авто в Татарстане

Серьезное ДТП произошло накануне около семи часов вечера в Мамадышском районе РТ.

События