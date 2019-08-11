В Менделеевске появилось новое мини-футбольное поле

(Казань, 11 августа, «Татар-информ»). В Менделеевске в День города открыли новое мини-футбольное поле, сообщает ИЦ «Менделеевск».

Поле построили по республиканской программе «Строительство универсальных спортивных площадок в РТ» во дворе дома № 1 по улице Юбилейная. Новая площадка отвечает всем требованиям, она огорожена сеткой и покрыта искусственным газоном.

«Замечательно, что в День физкультурника открыли поле. Шикарное событие для тех, кто занимается футболом», — отметил тренер футбольной команды «Аммоний» Лазарь Иванов.

Сразу после церемонии открытия поле приняло первые соревнования. Первый удар по мячу сделал глава района Валерий Чершинцев.

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