Татар-информ

11 августа 2019, 02:50

Общество

В обновлённом после капремонта детсаде Набережных Челнов открылись четыре ясельные группы

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Общество

В обновлённом после капремонта детсаде Набережных Челнов открылись четыре ясельные группы

В дошкольном учреждении заменили кровлю, внутренние коммуникации, систему водоснабжения, окна и двери, обновили дизайн групп.

(Набережные Челны, 11 августа, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах продолжается веерное открытие детских садов после капитального ремонта. Строители отрапортовали о запуске в работу детсада «Колобок», в котором появились ясельные группы.

 

Детсад «Колобок» располагается в 5-м комплексе новой части Челнов. Его можно назвать историческим объектом, так как был заложен в начале строительства Автограда и КАМАЗа — более 40 лет назад.

Зданию, построенное еще по типовому советскому проекту, требовалось серьезное вмешательство. Здесь заменили кровлю, внутренние коммуникации, систему водоснабжения, окна и двери, обновили дизайн групп. Благодаря грамотной перепланировке здания удалось создать еще четыре группы, которые будут носить ясельный профиль.

На капремонт «Колобка» ушло 42 млн рублей из республиканского бюджета. Это уже третий детсад, открывшийся этим летом в Челнах после реконструкции. Всего в этом году капремонт проводится в девяти дошкольных учреждения Автограда, общая сумма затрат составит 343, 2 млн рублей.

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