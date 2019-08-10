Гнездо солнечных орлов высотой два метра обнаружили в Закамье

(Казань, 10 августа, «Татар-информ»). Высота гнезда солнечных орлов (Aquila heliaca), находящегося на территории национального парка «Нижняя Кама» в Бугульминском районе Татарстана, достигла двух метров. Об этом сообщает телеканал «НТР 24».

О необычно высоком гнезде хищных птиц в паблике «Национальный парк “Нижняя Кама“» написал орнитолог Ринур Бекмансуров. Наблюдение за гнездом ведется уже в течение семи лет – с 2012 года.

«Нынче я посетил его только 4 августа и не планировал кольцевать, но здесь птенец оказался на земле. Это была самка, неудачно совершившая первый полет. В итоге она была измерена, окольцована и поднята в родное гнездо», – пояснил исследователь.

По словам ученого, гнезда солнечных орлов сильно различаются своими размерами. Гнезда, расположенные на вершинах сосен, могут достигать высоты всего в 10–20 см и не расти очень долгое время. Но гнезда, подобные этому, находящемуся на растущей в Закамье березе, могут увеличиваться весьма быстро.

В Нижнекамском же районе Бекмансуров навестил гнездо других хищных птиц – больших подорликов (Clanga clanga). Окольцованный орнитологами птенец, возможно, поможет изучить плохо известные сейчас территориальные связи представителей этого вида, обитающих в Волго-Уральском регионе.

Солнечный орел, или могильник, – редкая и малочисленная птица. Она гнездится в пустынной, степной, лесостепной зонах и по южному краю лесной зоны Евразии – от Австрии, Словакии и Сербии до Баргузинской долины, средней части Витимского плоскогорья и долины нижнего Онона. По Европе в целом численность популяции, согласно имеющимся оценкам, не превышает 950 пар.

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