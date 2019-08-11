Реабилитационная служба Нижнекамска отметила пятилетний юбилей

(Казань, 11 августа, «Татар-информ»). Нижнекамское отделение медицинской реабилитации отметило пятилетний юбилей, сообщается на официальном сайте Нижнекамского муниципального района.

Такие клиники есть не в каждом районе республики, и появление ее здесь стало большим прорывом. Ежегодно в отделении проходят реабилитацию 1,2 тыс. пациентов, которые восстанавливаются после травм конечностей, переломов позвоночника, операций на суставы, черепно-мозговых травм, трансплантации сердца, нейрохирургических операций, острого инфаркта миокарда и инсульта.

Пациентов заново учат ходить и работать, с ними занимаются логопеды, клинические психологи, неврологи, травматологи и кардиологи.

«Самый первый успех в лечении пациента — это его мотивация. Если мотивации к выздоровлению нет, то что бы мы ни делали, какие бы профессиональные возможности не включали, какие бы методы реабилитации не применяли, успеха у нас не будет», — рассказала завотделением Флюза Ахтямова. По ее словам, самой большой наградой для нее является ощущение того, что работа приносит пользу.

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