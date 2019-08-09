(Казань, 11 августа, «Татар-информ»). Президент РТ Рустам Минниханов поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам.

«Этот долгожданный, наполненный праведным ликованием день является кульминацией великого паломничества мусульман со всего мира в священную Мекку, где верующие возносят Всевышнему нескончаемые молитвы за указанный пророку Ибрахиму и всем правоверным путь к совершенству, покаянию и спасению», — передает пресс-служба слова Президента.

Рустам Минниханов подчеркнул, что Курбан-байрам — это «время духовного искупления, братского единения и благих свершений».

Многие люди идут по жизненному пути с глубокой верой в Аллаха и стараясь изменить окружающий мир к лучшему, сделать его справедливее и гуманнее. Президент приводит фразу из Священного Корана: «Стремитесь же опередить друг друга в добрых делах», — и отмечает, что мусульмане, следуя этой истине, очищают свои души вдохновенным трудом, милосердными поступками, чуткой заботой о немощных и малоимущих.

«В Татарстане, являющемся общим домом для представителей многих национальностей и вероисповеданий, Курбан-байрам является одним из почитаемых и повсеместно отмечаемых праздников», — сказал Рустам Минниханов, добавив, что благодаря совместным усилиям, направленным на укрепление традиционных ценностей, мы создаем условия для полноценного развития личности.

«Благородные устремления и богоугодные дела мусульман Татарстана в полной мере соответствуют тому динамичному, созидательному ритму, в котором живет сегодня вся наша многонациональная республика», — заключил Президент, пожелав, чтобы нынешний Курбан-байрам был еще более величественным, щедрым и счастливым.

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