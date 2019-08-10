Татар-информ

10 августа 2019, 23:54

Общество

Эстафета флага WorldSkills побывала в Менделеевске

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Общество

Эстафета флага WorldSkills побывала в Менделеевске

Делегация из Казани посетила завод «Аммоний» и парк «Ушковские острова».

(Казань, 10 августа, «Татар-информ»). В Менделеевск прибыла эстафета флага WorldSkills, сообщает ИЦ «Менделеевск».

Сначала делегация из Казани побывала на заводе «Аммоний», где для нее провели экскурсию, а затем приехала в парк «Ушковские острова».

В парке два флага чемпионата — с нашивками стран и с нашивками гербов городов и районов Татарстана — несли сотрудники завода. Талисманы соревнований Алтын и Алмаз дарили менделеевцам флажки, а все желающие могли сфотографироваться с ними на память.

Позднее символы WorldSkills побывали и на Дне города.

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