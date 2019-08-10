Эстафета флага WorldSkills побывала в Менделеевске

(Казань, 10 августа, «Татар-информ»). В Менделеевск прибыла эстафета флага WorldSkills, сообщает ИЦ «Менделеевск».
Сначала делегация из Казани побывала на заводе «Аммоний», где для нее провели экскурсию, а затем приехала в парк «Ушковские острова».
В парке два флага чемпионата — с нашивками стран и с нашивками гербов городов и районов Татарстана — несли сотрудники завода. Талисманы соревнований Алтын и Алмаз дарили менделеевцам флажки, а все желающие могли сфотографироваться с ними на память.
Позднее символы WorldSkills побывали и на Дне города.