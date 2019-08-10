Казанский отряд спецназа Росгвардии «Барс» отметил 75-летний юбилей воинской части

(Казань, 10 августа, «Татар-информ»). В казанском отряде спецназа «Барс» Приволжского округа Росгвардии отметили 75-летний юбилей воинской части 7474, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Татарстан.

Часть стала родоначальницей для отряда и была сформирована в тяжелое для России военное время. Ее личный состав всегда отличался особой ответственностью и самоотверженностью при выполнении служебных задач, а более 200 военнослужащих за годы деятельности были удостоены государственных наград.

Отряд «Барс» достойно продолжает заложенные предшественниками традиции. С момента создания отряда более 60 спецназовцев получили госнаграды за проявленные при выполнении служебно-боевых задач мужество и героизм.

Бойцы отряда неизменно участвуют в обеспечении порядка и безопасности на крупных международных мероприятиях — таких, как Кубок Конфедераций и чемпионат мира по футболу. Кроме того, спецназовцы выполняют служебно-боевые задачи в Северо-Кавказском регионе.

С юбилеем части ветеранов и военнослужащих поздравили начальник Управления Росгвардии по РТ генерал-майор Рустем Гумеров, зампредседателя Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку Рафил Нугуманов, представители МВД РФ по РТ, администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани и др.

Нугуманов отметил высокий профессионализм спецназовцев и вклад, которые они вносят в поддержание правопорядка в Татарстане. Генерал-майор Гумеров поблагодарил военнослужащих за самоотверженный труд, высокий профессионализм, стойкость и мужество, проявленные при выполнении воинского долга по защите государственных интересов России. «Особые слова благодарности хочу выразить ветеранам за честную, безупречную службу и неоценимый вклад в общее дело поддержания правопорядка», — сказал он.

«Надеюсь, что деловое и конструктивное сотрудничество наших ведомств, основанное на общности стоящих перед нами задач, продолжится и в дальнейшем», — отметил советник министра внутренних дел РТ полковник Сергей Завгороднев.

Ветеранам и ряду военнослужащих вручили памятные знаки, благодарственные письма и ценные подарки.

Далее спецназовцы приняли участие в показательном выступлении — они продемонстрировали свои действия при обезвреживании условных террористов и боевое мастерство бойцов спецподразделения. Гости мероприятия также ознакомились с образцами вооружения и военной техники.

На празднике выступили творческие коллективы города. В завершение прошло возложение гирлянды к монументу спецназовцев, павших при выполнении боевых задач.

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