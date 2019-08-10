Татарстанец Никита Шлейхер стал двукратным чемпионом Европы по прыжкам в воду

(Казань, 10 августа, «Татар-информ»). Татарстанский спортсмен Никита Шлейхер в паре с призером Олимпиады Евгением Кузнецовым взял «золото» в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина на чемпионате Европы, сообщает пресс-служба СК ВВС «Синтез».

На соревнованиях в Киеве развернулась жесткая конкуренция россиян с украинскими прыгунами Олегом Колодием и Олександром Горшковозовым и немцами Патриком Хауслингом и Лу Рудингером.

После двух обязательных прыжков Шлейхер и Кузнецов были вторыми, но первая же произвольная попытка вывела их вперед. По итогам шести попыток они набрали 435,69 балла и оставили соперников далеко позади.

Для Шлейхера золото ЧЕ-2019 стало вторым. На старте турнира он одержал победу в синхронных прыжках с 10-метровой вышки в паре с Александром Белевцевым.

Впереди татарстанца ждет борьба за награды в индивидуальном первенстве на 10-метровой вышке.

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