Ольга Павлова: «Фанфары Казани» по праву считаются одной из визитных карточек Казани

(Казань, 10 августа, «Татар-информ»). Депутат Госдумы Ольга Павлова приняла участие в открытии международного фестиваля духовых оркестров «Фанфары Казани».

Павлова поприветствовала участников и гостей фестиваля от лица депутатского корпуса Госдумы и от себя лично. Она поблагодарила Президента Татарстана Рустама Минниханова, мэра Казани Ильсура Метшина и директора музея-заповедника «Казанский Кремль» Зилю Валееву за поддержку «Фанфар Казани».

Инициатором первых выступлений духовых оркестров в Казани 8 лет назад стало МВД РТ, напомнила Павлова.

«И сегодня продолжается эта торжественная и удивительно красивая традиция. Фестиваль пронизан особой, одухотворённой атмосферой и по праву считается одной из визитных карточек Казани», — сказала она.

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