Татар-информ

10 августа 2019, 22:58

Общество

В Автограде на День строителя школе подарили универсальную спортплощадку

Общество

В Автограде на День строителя школе подарили универсальную спортплощадку

Фото: nabchelny.ru

В этом году Набережные Челны получили 13,9 млн рублей на строительство шести универсальных спортплощадок и установку тренажеров.

(Набережные Челны, 10 августа, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Сегодня в Автограде отметили День строителя. Перед началом торжеств в городе открыли ряд значимых объектов, в том числе подарили спортплощадку гимназии № 54.

Спортивная площадка на территории гимназии № 54 построена в рамках реализации республиканской программы по созданию спортивной инфраструктуры в РТ. В этом году Набережные Челны получили 13,9 млн рублей на строительство шести универсальных спортплощадок и установку тренажеров. Большинство из них располагаются на пришкольных территориях. Они представляют собой плоскостные сооружения для занятий физкультурой, баскетболом, волейболом, выполнения упражнений на турниках и уличных тренажерах. Каждый из объектов стоит более 2 млн рублей.

 

Открытие состоялось с участием мэра города Наиля Магдеева. Выступая перед собравшимися, он отметил, что в последнее время делается много для усиления «спортивной мощи» Челнов. Так, планируется открыть два бассейна, на территории спортшколы «Виктория» будет построено футбольное поле с искусственным покрытием и легкоатлетическими дорожками, продолжается ремонт стадиона «Строитель».

Магдеев также отметил важность строительства универсальных площадок на пришкольных территориях, поскольку при их наличии молодежь проводит досуг с пользой для здоровья. Он также вышел с инициативой — рядом с баскет-территорией разбить футбольное поле.

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