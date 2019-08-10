«Нефтехимик» занял последнее место на турнире в Казахстане

(Казань, 10 августа, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). В своем заключительном матче на Кубке Президента Республики Казахстан нижнекамский «Нефтехимик» встречался с уфимским «Салаватом Юлаевым» и уступил в серии послематчевых бросков со счетом 1:2. Таким образом, нижнекамцы, проиграв все четыре матча в Нур-Султане, финишировали на турнире последними, пятыми.

Игра с уфимцами получилась очень упорной, обе команды до очной встречи проиграли все свои поединки на турнире, и битва шла, по сути, за предпоследнее место.

«Нефтехимик» первым добился успеха уже в дебюте стартового периода. Шайбу у нижнекамцев забросил Булат Шафигуллин с передачи Арсена Хисамутдинова, 1:0. Практически весь матч нижнекамцы были активнее: достаточно сказать, что «Нефтехимик» нанес 49 бросков в створ ворот против 24 у соперника за 65 минут основного времени и овертайма.

Но уфимцы в начале второго периода в большинстве отквитали пропущенную шайбу – с передачи воспитанника «Ак Барса» Александра Бурмистрова гол забил форвард молодежной команды уфимцев – «Толпара» Родион Амиров, 1:1. В оставшееся время забить больше никому не удалось. Поэтому победителя выявила только серия послематчевых бросков – буллитов, которые лучше исполнил «Салават Юлаев».

Сразу после игры «Нефтехимик» вернулся домой, где продолжит подготовку к старту регулярного чемпионата КХЛ.

«Нефтехимик» – «Салават Юлаев» – 1:2 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1).

Шайбы забросили: Шафигуллин (5) – Амиров (21).

Штраф: 18–18.

«Нефтехимик»: Шарыченков. Брынцев – Шарипзянов; Уайт – Бикмуллинт – Хайруллин; Сергеев – Пайгин, Хисамутдинов – Хафизов - Шафигулли, Игнатович – Захарчук, Падакин - Фазлеев – Ден. Казионов; Атюшов – Пузанов, Шиксатдаров – Куликов – Черников.

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