Минздрав РФ назвал регионы, где больше всего людей страдает ожирением

(Казань, 10 августа, «Татар-информ»). Больше всего больных ожирением за 2018 год выявлено в Курганской области, меньше всего – в Якутии. Об этом со ссылкой на данные Министерства здравоохранения РФ сообщает РИА Новости.

В Курганской области на 100 тыс. населения приходится 935,1 впервые поставленного диагноза «ожирение». В занявших второе и третье места по данному показателю Алтайском крае и Ульяновской области на 100 тыс. приходится 867,8 и 849,7 случая выявленного заболевания.

При этом меньше всего страдающих от лишнего веса врачи выявили в Якутии, Приморском крае и Белгородской области.

«Всего в России более 2 млн людей страдают ожирением, из них 450 тыс. выявили в 2018 году», уточняет агентство.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что ученые назвали пять полезных для борьбы с лишним весом видов спорта.

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