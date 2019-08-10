В Курбан-байрам автобусы в Набережных Челнах начнут ходить с 4 часов утра

(Казань, 10 октября, «Татар-информ»). Из-за празднования Курбан-байрама в Набережных Челнах завтра, 11 августа, автобусы начнут курсировать с 4 часов утра. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Автограда.

Причина столь раннего начала работы общественного транспорта заключается в том, что «с 5.00 до 6.00 в мечетях Набережных Челнов будут проходить праздничные намазы», отмечается в сообщении.

В Казани же общественный транспорт в день 'Ид аль-Адха начнет работать на час раньше – с 3 часов утра. Праздничные намазы в столице Татарстана будут проходить с 4 часов, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

В Нижнекамске же в день празднования Курбан-байрама будет ограничена парковка около центральной Соборной мечети.

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