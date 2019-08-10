Татар-информ

10 августа 2019, 15:48

Культура

Фестиваль уличного кино собрал в Набережных Челнах около тысячи зрителей

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Культура

Фестиваль уличного кино собрал в Набережных Челнах около тысячи зрителей

В показанных на мероприятии короткометражках сыграли такие звезды, как Алексей Серебряков, Сергей Бурунов, Павел Деревянко и другие.

(Набережные Челны, 10 августа, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Фестиваль уличного кино собрал в Набережных Челнах около тысячи зрителей.

У организаторов были опасения, что из-за погодных условий на мероприятие придет гораздо меньше зрителей, чем в прошлом году, когда фестиваль проводился в Автограде впервые. Однако природа смилостивилась, и как раз перед сеансом дождь прекратился.

Но осадки могли возобновиться в любой момент, поэтому на площади Азатлык, где на этот раз проходил фестиваль, заблаговременно установили зонтики и пуфики. Под зонтиками расположились те, кому не хватило мест на сиденьях амфитеатра, которые оказались заполнены практически полностью. Тем из гостей, кто принес с собой раскладные стулья, пришлось расположиться прямо перед экраном.

Челнинцы увидели десять лучших короткометражных фильма, снятых в России в 2019 году. В программу фестиваля вошли ленты «День рождения», «Подстава», «Огонь», «Эвтаназия», «Лучше забей», «Интервью», «Электрический ток», «Болванка», Harmony и «Миллиард». Актерский состав участвующих в программе короткометражек впечатлял: в лентах были задействованы такие звезды, как Алексей Серебряков, Сергей Бурунов, Павел Деревянко и другие.

После просмотра фильмов горожане оставили много восторженных отзывов в соцсетях. Многим понравилось сочетание качественного содержания лент с емкой подачей. Кто-то назвал работы режиссеров «современными притчами». Участники события также отметили романтическую атмосферу, в которую невольно погрузились во время сеанса. Прозвучали пожелания проводить такие кинопросмотры почаще – «пока погода позволяет».

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