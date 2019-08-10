Полицейские Казани задержали автомойщика, который взял авто клиента покататься и устроил ДТП

(Казань, 10 августа, «Татар-информ»). Полицейские Казани задержали 26-летнего автомойщика, который взял машину клиента покататься и устроил ДТП. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

«Вечером 3 июля мужчина оставил свой автомобиль на одной из автомоек Советского района. Ночью 4 июля сотрудники ГИБДД обнаружили данный автомобиль возле одного из домов по улице Чишмяле с признаками ДТП и эвакуировали на штрафстоянку», – уточнили в управлении.

Утром мужчина пришел за своим авто, однако машины на автомойке не было. Тогда автомобилист вызвал полицию. Полицейские установили, что к преступлению причастен 26-летний житель Зеленодольского района РТ. 8 августа подозреваемого задержали.

Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». На время следствия подозреваемого отпустили домой под подписку о невыезде.



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