На 96-м году жизни скончалась экс-врач РКБ Зулейха Калмурзина

(Казань, 10 августа, «Татар-информ»). На 96-м году жизни скончалась ветеран Великой Отечественной войны, бывший врач Республиканской клинической больницы Зулейха Калмурзина. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Зулейха Аглиулловна Калмурзина окончила медицинское училище и в возрасте 18 лет, в январе 1942 года, вступила в ряды Красной армии. В годы Великой Отечественной войны будущая врач-терапевт служила хирургической медицинской сестрой на линии фронта.

После демобилизации в ноябре 1945 года Калмурзина смогла продолжить обучение в медицинском институте. Она одной из первых начала работать в Республиканской клинической больнице и 33 года трудилась врачом-терапевтом поликлиники РКБ (поликлинического отделения старой клиники).

Медик продолжала работать, пока ей не исполнилось 75 лет. «Несмотря на сложную судьбу, на протяжении всей жизни Зулейха Аглиулловна, оставалась добросердечным и жизнерадостным человеком, готовым помочь всем, кто нуждался в помощи!» – подчеркивается в сообщении Минздрава РТ.

Работники РКБ и сотрудники Минздрава Татарстана выразили семье и родным Зулейхи Калмурзиной искренние соболезнования и слова признательности – «за ее доброту, отзывчивость, любовь к пациентам и за стойкость, с которой она спасла жизни людей во время войны и продолжала [исполнять] свой врачебный долг на протяжении всей жизни».

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