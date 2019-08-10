Татар-информ

10 августа 2019, 12:08

ОбществоЗдоровье и среда

Росрыболовство рассказало об измененных правилах любительской рыбалки

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ОбществоЗдоровье и среда

Росрыболовство рассказало об измененных правилах любительской рыбалки

Новые правила прямо запрещают добычу рыбы сетями в рамках любительского рыболовства.

(Казань, 10 августа, «Татар-информ»). С начала 2020 года в России начнут действовать новые правила любительской рыбалки. На посвященном этим нововведениям совещании о них рассказал заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов, сообщает пресс-служба ведомства.

Новый закон, разработка и принятие которого заняли почти восемь лет, в частности, устанавливает прямой запрет на добычу рыбы сетями в рамках любительского рыболовства, за исключением районов Севера, Сибири и Дальнего Востока, где она является основным источником пропитания, «с условием учета и обязательной поштучной маркировки таких орудий».

Кроме того, новелла вводит прямые нормы об ограничении подводной охоты в местах массового отдыха, ограничивает любительскую рыбалку на водоемах, используемых для аквакультуры, и устанавливает суточные нормы вылова.

В настоящее время идет завершение подготовки подзаконных актов, регулирующих введенные законом нормы, отметил Соколов. И добавил, что законодательство запрещает не только использование сетей, но и их оборот, что позволит бороться с производством и распространением наиболее опасных для природы так называемых «китайских сетей».

Комментируя введение новых правил любительской рыбалки, председатель Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев назвал их «разумными» и даже «выстраданными», отмечает RT

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