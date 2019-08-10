На видео попала страшная авария в Оренбургской области, в которой погиб водитель из Татарстана

(Казань, 10 августа, «Татар-информ»). На трассе в Оренбургской области в лобовом столкновении с фурой погиб 49-летний водитель легковушки из Татарстана. Об этом сообщили в УМВД России по Оренбургской области.

«9 августа в полицию Бугурусланского района поступило сообщение о произошедшем ДТП на автодороге Москва – Челябинск. Сотрудниками полиции установлено, что водитель автомобиля "Лада" 10-й модели, двигаясь со стороны Челябинска в сторону Москвы, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения (выезд запрещен), где допустил столкновение с движущимся во встречном направлении грузовиком "МАН"», – уточнили в пресс-службе управления.

Удар был такой силы, что легковушка превратилась в груду искореженного металла, а большегруз вылетел в кювет и перевернулся.

49-летний водитель «Лады» от полученных травм скончался на месте происшествия. Водителя фуры с многочисленными травмами доставили в больницу.





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