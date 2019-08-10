Из-за ремонта перед мостом через Волгу на части трассы М7 в Татарстане образовались серьезные пробки

(Казань, 10 августа, «Татар-информ»). Из-за ремонта перед мостом через Волгу на части трассы М7 в Татарстане образовались многокилометровые пробки. Движение на данном участке дороги практически парализовано. Об этом свидетельствуют данные с портала «Яндекс. Пробки».

Как пояснили ИА «Татар-информ» в ФКУ «Волго-Вятскуправтодор», на участке трассы М7 (с 780-го по 786-й км) проводятся плановые ремонтные работы, из-за которых частично перекрыта проезжая часть.

«Приносим свои извинения за доставленные неудобства и призываем автомобилистов соблюдать требования временных дорожных знаков», – уточнили в ФКУ «Волго-Вятскуправтодор»

Завершить работы планируют к октябрю 2019 года.



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