Прокуратура начала проверку после жесткой посадки самолета в аэропорту «Бегишево»

(Казань, 10 августа, «Татар-информ»). Прокуратура начала проверку после жесткой посадки самолета под управлением курсанта в аэропорту «Бегишево». Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

«Накануне в Татарстане в Международном аэропорту "Бегишево" произошла жесткая посадка воздушного судна марки "Diamond 42 NG" под управлением инструктора и курсанта Санкт-Петербургского Университета гражданской авиации. Предварительно установлено, что при посадке после соприкосновения со взлетно-посадочной полосой произошло разрушение пневматика левого основного колеса самолета», – уточнили в ведомстве.

После осмотра воздушного судна специалистами было установлено, что шасси сильно стерты и в некоторых местах имеют разрывы. Сообщается, что перед учебным вылетом самолет прошел ТО и был в исправном состоянии.

В результате произошедшего никто из членов экипажа не пострадал. На месте происшествия работают Камский транспортный прокурор и следственная группа

В связи с произошедшим прокуратура начала проверку.



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