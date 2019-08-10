(Казань, 10 августа, «Татар-информ»). В Казани водитель автобуса вылетел на красный и протаранил авто, водитель и пассажир в больнице. Об этом сообщается на официальной странице Муниципальной службы полка ДПС Казани в Инстаграме.

«Сегодня утром на перекрестке улиц Ибрагимова и Волгоградская 35-летний водитель автобуса, по предварительным данным, проигнорировав сигнал светофора, выехал на перекресток на красный свет и столкнулся с автомобилем "Черри"», – уточняется на странице в соцсети.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир легковушки. Их с ушибами и подозрением на сотрясение мозга доставили в больницу.



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