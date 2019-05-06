Муфтий Татарстана: Курбан-байрам ниспослан человечеству как праздник жизни

(Казань, 10 августа, «Татар-информ»). Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин поздравил мусульман республики с наступающим праздником 'Ид аль-Адха – Курбан-байрамом. Полный текст поздравления опубликован на сайте Духовного управления мусульман РТ.

В своем обращении Камиль хазрат Самигуллин отметил, что Курбан-байрам позволяет «через пожертвования к ближним выразить свою бесконечную любовь к Аллаху, проявить щедрость и благодарность за Его бесчисленные блага, доказать свою преданность и покорность».

При этом муфтий Татарстана напомнил о смысле праздника, сославшись на суру «Хадж» священного Корана: «<…> истинный смысл жертвоприношения кроется не в мясе животного, а в проявлении благочестия, набожности, искренней веры и послушания, в готовности жертвовать своим имуществом ради довольства Создателя».

Совершение жертвоприношения стирает границы между людьми, сближает и объединяет их, подчеркнул Камиль хазрат. «Более того, история Курбан-байрама очевидно проявляет, что он ниспослан человечеству как праздник жизни, который учит ценить ее и провозглашает: на Земле не должна проливаться кровь людей!» – добавил он.

В завершение муфтий пожелал, чтобы Всевышний принял благие поступки верующих, ниспослал им прощение и позволил совершить деяния, дарующие рай.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани на Курбан-байрам организуют 16 мест для заклания жертвенных животных.

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