Минниханов поздравил строителей Татарстана с профессиональным праздником

(Казань, 10 августа, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил занятых в строительной отрасли жителей республики с профессиональным праздником – Днем строителя. Посвященные ему прошли в казанском ГТРК «Корстон», сообщает пресс-служба Президента РТ.

В приветственном слове Рустам Минниханов отметил, что в строительной отрасли заняты от 80 до 90 тыс. татарстанцев – в зависимости от задач и проектов, которые реализуются в регионе. «В прошлом году объем строительно-монтажных работ составил порядка 350 млрд рублей, хочу поблагодарить вас за тот весомый вклад, которые вы вносите в развитие экономики республики», – подчеркнул он.

Строители Татарстана возводят не только промышленные, но и социально-культурные объекты – на данный момент в регионе реализуется около 40 программ. Кроме того, в рамках национальных проектов строятся жилые дома, создаются общественные пространства, возводятся школы и детские сады, напомнил Минниханов.

Вместе с тем он добавил, что строительный комплекс республики должен отвечать самым современным требованиям, и указал на важность соответствующих образовательных программ.

В завершение своего выступления Рустам Минниханов поблагодарил руководителей строительных организаций и всех их сотрудников, а также пожелал представителям отрасли здоровья, благополучия и новых ярких достижений.

Помимо Президента Татарстана, в торжествах по случаю Дня строителя приняли участие Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев, и. о. Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин, руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, мэр Казани Ильсур Метшин и другие официальные лица.

Татарстан по итогам первого полугодия 2019 года занимает четвертое место в России и первое в Приволжском федеральном округе по вводу жилья. Его опережают только Московская область, Москва и Краснодарский край. С 2011 года в среднем республика ежегодно вводит в эксплуатацию около 2,4 млн кв. метров жилья.

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