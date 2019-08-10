(Казань, 10 августа, «Татар-информ»). Поэты и писатели Татарстана провели творческую встречу с жителями Альметьевска. Мероприятие прошло в центральной библиотеке им. С. Сулеймановой, пишет «Знамя труда».

На встречу с альметьевцами в рамках большого Казанского десанта деятелей искусств РТ пришли прозаик и публицист Асгат Салахов, поэтесса, автор популярных песен Нафиса Сабирзянова, авторы детских книг Лилия и Резеда Фархутдиновы, поэтессы Гузалия Галлямова и Залида Зарипова, члены объединения «Красное перо».

В следующем году отмечается 100-летие со дня образования ТАССР и 85-летие Союза писателей республики. Как рассказала замначальника районного управления культуры Эльмира Хасанова, готовиться к памятным датам в Альметьевске начали уже несколько лет назад.

Творческие деятели обсудили с альметьевцами вопросы, связанные с предстоящими юбилеями. Кроме того, на встрече они обменялись новостями и мнениями.

«Писатели занимают определенное место в истории Альметьевского района. Для нас большая честь, что в городе работает такая организация уже 56 лет», — отметил руководитель Альметьевского отделения Союза писателей РТ Рафкат Шагиев.

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