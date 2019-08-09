Рустам Минниханов в день физкультурника вручит награды отличившимся спортсменам Татарстана

(Казань, 10 августа, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня проведет встречу со спортсменами, которые представляли республику на XXX летней Универсиаде в Неаполе, чемпионатах мира, Европейских играх и принесли медали в копилку сборных команд России. Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе руководителя республики.

«Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов планирует встречу с победителями и призерами международных соревнований и их тренерами», – отметили в пресс-службе. Ожидается, что руководить республики выступит с торжественным словом и вручит отличившимся спортсменам награды.

В Татарстане сегодня пройдут мероприятия, приуроченные ко Дня физкультурника. В Казани основные события праздника развернутся в парке имени Горького. Здесь к 9.15 горожан ждут на занятие зумбой, в 9.25 начнутся выступления юных спортсменов, в 9.40 все желающие смогут присоединиться к фитнес-зарядке, а на 10.00 запланирована церемония открытия мероприятия.

Как сообщает пресс-служба Минспорта РТ, праздничные мероприятия также пройдут на около Дворца водных видов спорта, в Центре пляжных видов спорта и в акватории реки Казанки.

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