Минэкологии РТ: Незаконную свалку в «Черемушках» нарушитель ликвидирует в течение месяца

(Казань, 10 августа, «Татар-информ»). Незаконную свалку в садоводческом товариществе «Черемушки» в Тукаевском районе Татарстана обнаружили экологи во время рейда. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ.

«В ходе очередного рейда экологи выявили нарушение природоохранного законодательства в Тукаевском районе. На территории садоводческого некоммерческого товарищества „Черемушка“ допущен сброс отходов производства и потребления на почву в виде старой бумаги, древесных отходов, полиэтиленовой пленки. Площадь захламления составила 33 кв. м», — сказано в сообщении.

В отношении должностного лица составлен протокол по ч.3 ст.8.2 КоАП РФ «Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие причинение вреда здоровью людей или окружающей среде». Данной статьей предусмотрен штраф для должностных в размере от 40 до 50 тысяч рублей. Кроме того, экологи выдали нарушителю представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения сроком на месяц.



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