В Татарстане на 2,5 месяца закроется для движения транспорта участок дороги Бугульма – Лениногорск

(Казань, 10 августа, «Татар-информ»). В Лениногорском районе Татарстана с 12 августа по 31 октября закроется для движения транспорта участок автодороги Бугульма – Лениногорск, сообщает Миндортранс РТ.

Закрытие участка автомобильной дороги с 7,5 км по 9,4 км связано с проведением ремонта. «Для объезда водителям предлагаются автомобильные дороги Казань – Оренбург, Лениногорск – Азнакаево, Лениногорск – Карабаш», – говорится в сообщении министерства.

Министерство просит водителей заранее планировать свой маршрут на данном участке дороги.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.