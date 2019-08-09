Юные челнинцы успешно выступили на региональном шахматном турнире Chelny open

(Казань, 9 августа, «Татар-информ»). В Автограде прошел шахматный турнир Chelny open, в котором соревновались юноши и девушки в возрастных группах до 11, 13, 15 и 17 лет, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Также в это же время прошел открытый турнир для всех шахматистов без возрастных ограничений. Всего в состязаниях участвовали около 180 спортсменов из Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга, Башкорстостана, Коми и Удмуртской Республики, а также из Пермского края.

Первое место в возрастной группе до 11 лет заняли Диана Хафизова и Эдуард Шарипов из Набережных Челнов, до 13 — Елизавета Сироткина (Автоград) и Нурлан Хисматов из Кукмора, до 15 — Азалия Камалиева (Автоград) и Даниил Михайлов из Елабуги, в группе до 17 лет «золото» выиграли челнинцы Алия Чемборисова и Егор Фоничкин.

В открытом турнире победил Анатолий Крутько из Ижевска. В зачете юношей до 19 лет «золото» завоевал Амир Закиров из Кукмора, среди женщин — Елизавета Мальцева. В великовозрастной категории на первую ступень пьедестала почета вступил казанец Леонид Злачевский.

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