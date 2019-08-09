В рамках проекта «Единой России» жители Высокой Горы решили, как будет выглядеть их двор

(Казань, 10 августа, «Татар-информ»). На этой неделе в селе Высокая Гора по улице Юбилейная прошла встреча населения с кандидатом в депутаты Госсовета РТ Азатом Зиганшиным в рамках проекта «Наш двор» по обновлению придомовых территорий, пишут «Высокогорские вести».

«Жители домов по улице Юбилейная живо подключились к обсуждению реализации проекта», — говорится в сообщении.

Были затронуты такие проблемы, как отсутствие новых детских площадок, парковочных мест, плохое освещение. Кроме того, жильцы выразили надежду на озеленение двора и на то, что будут отремонтированы дороги.

Проект «Наш двор» реализуется под слоганом «Решаем вместе — вместе действуем!» — именно на снове предложений жителей будет сформирован вид их придомовой территории.

С инициативой реализовать этот проект в Татарстане выступила партия «Единая Россия». В настоящее время реализовывается подготовительный этап программы — встречи и обсуждения с жителями по моделям благоустройства дворов. Затем на основе предложений жителей будет сформирована республиканская программа «Наш двор».

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