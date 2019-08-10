Минкологии РТ: Санаторий «Тарловский» в Елабужском районе превратился в большую свалку

(Казань, 10 августа, «Татар-информ»). В свалку строительных отходов превратился бывший санаторий «Тарловский» в Елабужском районе Татарстана, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«О том, что на территории бывшего санатория в поселке Тарловка Елабужского района образовалась свалка, экологам сообщили местные жители. Факт сброса отходов на почву подтвердился экологами. Площадь захламления составила порядка 10 тысяч кв. м, объем мусора от разбора здания — более 5 тысяч куб. м», — сказано в сообщении.

В отношении индивидуального предпринимателя, занимавшимся сносом строения, составлен административный протокол.

«Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие причинение вреда здоровью людей или окружающей среде». Ему будет выдано представление об устранении нарушения, а также предъявлен иск о возмещении ущерба.



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