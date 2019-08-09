Лаишевцы приехали с перекрестным концертом в Рыбно-Слободской район

(Казань, 10 августа, «Татар-информ»). Самодеятельные артисты из Лаишево приехали в Кукеевское сельское поселение с концертной программой, пишут «Деревенские горизонты».

Местные жители встретили гостей хлебом-солью и чак-чаком. Перед началом концерта приветственные слова произнес глава поселения Альберт Бадрутдинов. Он рассказал об участии Рыбно-Слободского района в нацпроекте «Культура» и об объеме проделанной работы в этом направлении.

Концерт зрителям понравился, каждый номер сопровождался бурными аплодисментами. 10 августа артисты Рыбно-Слободского района поедут со встречным концертом в село Пелево.

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