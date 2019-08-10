Тетюши примут седьмой этап Кубка России по стендовой стрельбе

(Казань, 10 августа, «Татар-информ»). С 10 по 12 августа в Тетюшах пройдет 7-й этап Кубка России по стендовой стрельбе, турнир памяти Заслуженного тренера СССР Султана Яруллина, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

«В соревнованиях примут участие 125 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Кургана, Свердловской области и Удмуртской Республики», — говорится в сообщении.

Татарстан будут представлять 85 стрелков, в числе которых мастера спорта международного класса Александр Фурасьев (трап), Алина Фазылзянова (скит), Ландыш Кварталова (скит), мастера спорта Екатерина Субботина (трап), Геннадий Мамкин (трап), Сергей Демин (скит), Регина Шакирова (скит) и другие.

Церемония открытия пройдет 10 августа в 14 часов.

Соревнования пройдут 11 и 12 августа с 9 утра до 7 вечера на ССК «Тетюши» (ул. Яруллина, д.1А).

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