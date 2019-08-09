В Татарстане число перевозчиков с лицензиями выросло до 739 с начала действия федерального закона

(Казань, 9 августа, «Татар-информ», Надежда Гордеева). После вступления в силу федерального закона, касающегося лицензирования деятельности по перевозкам пассажиров, в Татарстане количество перевозчиков с лицензиями выросло до 739. Об этом сообщил на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» начальник Средне-Волжского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Борис Смирнов.

Все транспортные средства, имеющие свыше восьми мест и выезжающие на дороги общего пользования, обязаны иметь лицензию, подчеркнул спикер. «На 1 августа 739 перевозчиков получили лицензии, в том числе 503 юрлица и 236 индивидуальных предпринимателей. До вступления в силу этого закона в республике лицензиями владели только около 250 перевозчиков. Важно в этом процессе, что мы все лицензированные транспортные средства внесли в реестр. Это около 7 тыс. 419 автобусов», – рассказал он.

По словам Бориса Смирнова, с начала года управлением совместно с ГИБДД в Татарстане проведены проверки транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров. В частности, проверено 246 транспортных средств, количество выявленных нарушений составило 260, сумма штрафов – свыше 1,3 млн рублей. «За перевозки пассажиров по регулярным маршрутам без карт маршрутов в этом году составлено 26 административных материалов. Сумма около 1 млн рублей», – отметил он.

На сегодня в республике действует 149 межмуниципальных маршрутов, на которых задействовано 707 автобусов, добавил начальник управления транспорта Миндортранса РТ Алексей Сидоров. «Эти перевозки осуществляют 42 перевозчика, которые успешно прошли лицензирование, все транспортные средства занесены в соответствующий реестр. Все наши перевозки осуществляются только с автовокзалов и автостанций», – уточнил он.

В России с 1 марта вступил в силу федеральный закон, вносящий изменения в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования лицензирования деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами. С 29 июня действует запрет перевозок пассажиров автобусами без лицензии.

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