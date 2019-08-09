В Татарстане с нового учебного года стартует международный конкурс «Уроки Победы»

(Казань, 9 августа, «Татар-информ»). С нового учебного года во всех регионах России, в том числе и в Татарстане, стартует международный конкурс «Уроки Победы». Он посвящен 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает Минобрнауки РТ.

Мероприятие направлено на разработку новых методик и практик патриотического воспитания и обучения школьников, а также связано с увековечиванием памяти о Великой Победе.

Конкурс будет проведен в два этапа – на региональном и федеральном уровне. «Первый этап начнется 1 сентября 2019 года. Итоги подведет экспертное жюри, отобрав лучшие работы по 10 номинациям до 30 марта 2020 года», – отмечается в сообщении министерства.

Мероприятие включено в Календарь образовательных событий Российской Федерации.

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