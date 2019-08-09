Татарстанцев приглашают принять участие в обсуждении проекта «Культурный норматив школьника»

(Казань, 9 августа, «Татар-информ»). Министерство культуры Татарстана приглашает жителей республики принять участие в общественном обсуждении перечня регионального компонента культурного норматива школьника. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Предложения принимаются до 16 августа включительно по 5 направлениям регионального блока: литература, изобразительное искусство, архитектура, музыка и театр в разбивке на возрастные группы (1-4-е классы, 5-8-е классы, 9-11-е классы)», — говорится в сообщении.

Татарстан вошел в число 8 пилотных регионов реализации Всероссийского культурно-образовательного проекта «Культурный норматив школьника» в 2019-2020 учебном году.

Отмечается, что в соответствии с новой программой, школьники смогут дополнительно знакомиться с художественными шедеврами, произведениями литературы, музыки и театральными постановками. Участие в программе будет добровольным.

Ознакомиться со списком и внести свои предложения можно по ссылке.

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