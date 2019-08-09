Татарстанцы завоевали бронзу в соревнованиях по настольному теннису Спартакиады учащихся РФ

(Казань, 9 августа, «Татар-информ»). Сборная Республики Татарстан завоевала бронзовые медали на соревнованиях по настольному теннису, которые прошли с 5 по 8 августа в Чебоксарах в рамках IX летней Спартакиады учащихся России 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

«В командном первенстве среди юношей сборная Республики Татарстан, в которую вошли Дамир Ахметсафин, Марат Султанов и Сергей Загоскин, завоевала бронзовые медали», — говорится в сообщении.

На первом месте среди юношей оказалась сборная Санкт-Петербурга, которая набрала 150 очков, на втором месте — Москва (127,5 очков). Сборная Татарстана получила 112,5 очков.

Татарстанские девушки в командном первенстве заняли 5-е место с результатом 88,5 очков.

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